Канадцы стартовали с крупной победы на олимпийском хоккейном турнире

Канада разгромила Чехию со счетом 5:0 на старте Олимпиады
Виталий Белоусов/РИА Новости

Сборная Канады стартовала с крупной победы на олимпийском хоккейном турнире, разгромив команду Чехии со счетом 5:0. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что встреча проходила в Милане. В составе канадцев шайбы в ворота противника забросили Маклин Селебрини (20-я минута), Марк Стоун (27-я минута), Бо Хорват (38-я минута), Натан Маккиннон (48-я минута) и Ник Сузуки (54-минута).

В группе А вместе со сборными Канады и Чехии выступают команды Франции и Швейцарии. Они встретились в четверг, Франция понесла разгромное поражение от швейцарцев со счетом 4:0.

Первый матч в мужском хоккейном турнире на Олимпиаде состоялся 11 февраля. Встреча Словакии и Финляндии закончилась со счетом 4:1. Финская команда сумела сравнять уже во втором периоде, на 25-й минуте шайбу забросил Ээли Толванен, его ассистентами выступили Йоэль Армиа и Арттури Лехконен. В третьем периоде Словакия забила трижды, отличились Далибор Дворски, Слафковски и Адам Ружичка.

Сборная России по хоккею не принимает участие в Олимпийских играх.

Ранее министр спорта России назвал редким негодяем главу IIHF.
 
