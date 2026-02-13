Размер шрифта
СМИ: украинские военные дезертируют с позиций под Купянском

РИА Новости: ВСУ массово дезертируют с позиций под Купянском и по пути к ним
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Дезертирство украинских военнослужащих с позиций под Купянском обрело массовый характер из-за морозов, проблем с энергоснабжением и безразличия командования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

В публикации отмечается, что у украинской стороны возникли проблемы в доукомплектовании бригад личным составом.

По информации источника, речь идет о 15-й бригаде Нацгвардии и 116-й бригаде территориальной обороны.

9 февраля сообщалось, что украинская мобилизационная система вошла в фазу окончательного коллапса. Обозреватель Wirtualna Polska Славек Загурский отметил, что многие призывники исчезли из поля зрения государства. Автор отметил, что около 200 тысяч украинских военнослужащих фактически дезертировали.

При этом репрессивные меры властей лишь усиливают сопротивление населения, отмечает автор. Граждане пользуются тем, что в стране высокий уровень коррупции, что позволяет им покупать фиктивные справки и избегать службы в армии.

Ранее в России назвали число дезертиров в ВСУ.
 
