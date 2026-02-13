В МИД РФ заявили о целенаправленном разрушении инструментов сотрудничества в Арктике

Работа Арктического совета фактически заблокирована. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с газетой «Известия».

«Целенаправленно разрушаются все мирные инструменты сотрудничества, заблокирована фактически работа Арктического совета...», — сказал он, отметив, что этот орган был главной международной площадкой по управлению ситуацией в Арктике.

По мнению Грушко, именно в этом регионе международное сотрудничество как никогда востребовано.

По словам дипломата, под удар также попала программа «Северное измерение». По ее линии осуществлялось сотрудничество между РФ, Евросоюзом, Норвегией и Исландией. Данная программа, подчеркнул Грушко, позволяла сторонам реализовывались проекты по мирному освоению территорий, защите экологии, культурному обмену и другие.

Это сотрудничество было разрушено в целях демонизации России и милитаризации региона, уверен замглавы МИД.

В феврале НАТО запустило миссию Arctic Sentry («Арктический часовой») для расширения военного присутствия в Арктике.

Ранее посол заявил, что НАТО может усилить присутствие в Арктике из-за спора вокруг Гренландии.