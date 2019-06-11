Мужчина умер из-за взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле скончался мужчина, который пострадал при взрыве газа в доме. Об этом сообщаетРИА «Новости» со ссылкой на источник в мэрии города.

Как отмечается, сердце мужчины остановилось вечером в понедельник, 10 июня, от сочетанной травмы тела и ожогов. При взрыве газа его выбросило волной из окна.

Накануне в одном из домов Нижнего Тагила взорвался газ. После этого также начался пожар, площадь которого составила 90 кв. м. Как рассказали в СК, из-за случившегося пострадали три человека — мужчина и две женщины. Также были частично разрушены квартиры четвертого и пятого этажа.

По данным мэрии, в настоящее время один пострадавший находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.