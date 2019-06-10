Дело о геноциде коренных жительниц расследуют в Канаде

В Канаде за последние несколько лет были убиты и исчезли тысячи коренных жительниц. Они становятся жертвами «Канадского геноцида», сообщает CBC.

Насилие, с которым эти женщины сталкивались на протяжении многих лет, происходило в результате государственного бездействия и действий, основанных на колониальных идеологиях, говорится в просочившимся отчете национального расследования.

Отчет под названием «Возвращение власти и места» включает в себя показания более чем 1400 членов семьи и оставшихся в живых и 83 показания экспертов и должностных лиц, говорится в заявлении Национального следствия по делам пропавших без вести и убитых женщин и девочек из числа коренного населения.

Расследование стоимостью $92 мky было начато в 2016 году правительством Канады после звонков из семей, общин и организаций коренных народов с просьбой провести расследование случаев насилия в отношении женщин из числа коренного населения.

Ранее сообщалось, что США попали в рейтинг самых опасных для женщин стран мира.