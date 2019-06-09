«Россия 24» исправила сюжет про Голунова

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Телеканал «Россия 24» показал исправленный сюжет про задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

До этого «Россия 24» ошибочно заявила об опьянении Голунова и показала справку о трезвости.

После этого главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что «Россия-24» уберет информацию об опьянении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

В исправленном сюжете говорится о том, что это полиция сообщила съемочной группе об опьянении Голунова. При этом отмечалось, что на справке есть «не очень понятная правка от руки».

Голунова задержали 6 июня в Москве. Спустя два дня Никулинский суд отправил его под домашний арест до 7 августа. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. За это преступление российский уголовный кодекс предусматривает наказание сроком до 20 лет лишения свободы.

Голунов отверг обвинения и утверждает, что наркотики ему подбросили сотрудники полиции.