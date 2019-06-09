Самолет Санкт-Петербург — Екатеринбург экстренно вернулся в Пулково
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург самолет был вынужден экстренно вернуться в Пулково. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу петербургского аэропорта.
По информации издания, самолет вернулся в аэропорт после того, как командир воздушного судна получил сигнал о технической неисправности.
Отмечается, что во время полета сработал датчик. О характере технической неисправности данных нет.
В Пулково приняли самолет в штатном режиме, добавили в газете.
Ранее сообщалось, что самолет Москва-Бордо экстренно вернулся в Домодедово.