Самолет Санкт-Петербург — Екатеринбург экстренно вернулся в Пулково

Вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург самолет был вынужден экстренно вернуться в Пулково. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу петербургского аэропорта.

По информации издания, самолет вернулся в аэропорт после того, как командир воздушного судна получил сигнал о технической неисправности.

Отмечается, что во время полета сработал датчик. О характере технической неисправности данных нет.

В Пулково приняли самолет в штатном режиме, добавили в газете.

Ранее сообщалось, что самолет Москва-Бордо экстренно вернулся в Домодедово.