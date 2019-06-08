Арестован депутат за мошенничество на миллионы рублей

Депутат заксобрания Красноярского края Сергей Титов был арестован на два месяца по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, против него возбудили уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере».

Уточняется, что в 2018 году Титов ввел в заблуждение директора одной из коммерческих организаций региона, которая поставляет населению тепловую энергию.

По данным следствия, депутат заявил. что может повлиять на решение о повышении тарифов на данные услуги.

Директор принял предложение Титова и передал тому частями не менее четырех миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей.