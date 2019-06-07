Девушка нашла любовь, уснув в кино

В Малайзии, уснув во время киносеанса, девушка встретила будущего партнера. Об этом сообщает портал Asia One.

Как отмечается, перед началом кинофильма она написала в соцсети, что обратила внимание на красивого молодого человека, который сидел около нее.

Во время фильма девушка уснула, однако через 20 минут обнаружила, что молодой человек держит ее за руку.

По словам девушки, она попыталась освободиться, однако парень не отпускал ее руку.

«Он выпустил ее только в конце фильма, когда стал выходить из кино», — уточнила девушка.

Она добавила, что молодой человек ушел, не оставив ей никаких контактов, однако через некоторое время он нашел ее в соцсети и пригласил на свидание.