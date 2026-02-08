Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Армия

В Херсоне раздались взрывы

Взрывы раздались в подконтрольном ВСУ Херсоне
Reuters

Взрывы раздаются в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — отмечается в сообщении.

1 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что жители микрорайона Корабел в Херсоне вынуждены готовить еду на временных печах и кострах, установленных и разведенных во дворах домов. По его словам, в настоящее время в указанном микрорайоне отсутствуют газ и отопление. При этом находящиеся в Херсоне украинские военнослужащие занимают брошенные гражданскими квартиры и устанавливают в помещениях генераторы.

31 января Сальдо заявил, что жители Херсона покидают город из-за коммунальных проблем и репрессивного режима украинской администрации. Как он сказал, назначенная Киевом администрация занимается отчетностью и поддержанием военно-репрессивного режима, а не реальной помощью людям.

Ранее военный эксперт рассказал, когда начнется освобождение Херсона.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!