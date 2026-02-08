Взрывы раздаются в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — отмечается в сообщении.

1 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что жители микрорайона Корабел в Херсоне вынуждены готовить еду на временных печах и кострах, установленных и разведенных во дворах домов. По его словам, в настоящее время в указанном микрорайоне отсутствуют газ и отопление. При этом находящиеся в Херсоне украинские военнослужащие занимают брошенные гражданскими квартиры и устанавливают в помещениях генераторы.

31 января Сальдо заявил, что жители Херсона покидают город из-за коммунальных проблем и репрессивного режима украинской администрации. Как он сказал, назначенная Киевом администрация занимается отчетностью и поддержанием военно-репрессивного режима, а не реальной помощью людям.

Ранее военный эксперт рассказал, когда начнется освобождение Херсона.