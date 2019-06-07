В Петербурге катер врезался в мост

В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА «Новости».

По данным СМИ, два человека упали с палубы катера после столкновения с опорой Смежного моста через Крюков канал.

В МЧС сообщили, что упавших в воду пассажиров спасли друзья.

Повреждения опоры моста нет.