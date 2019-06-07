За что задержали журналиста «Медузы», сообщили в полиции

В ГУ МВД по Москве сообщили, что полицейские обнаружили у журналиста отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова около 4 граммов наркотиков, передает ТАСС.

Уточняется, что, согласно экспертизе, обнаруженное вещество — метилэфедрона.

По данным ведомства задержание прошло на Цветном бульваре.

«Был задержан 36-летний житель столицы, журналист, у которого при личном досмотре было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом», — сказали в полиции.

Ранее сам Голунов сказал, что ему подбросили два незнакомых ему пакета с неизвестным веществом.