За что задержали журналиста «Медузы», сообщили в полиции
В ГУ МВД по Москве сообщили, что полицейские обнаружили у журналиста отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова около 4 граммов наркотиков, передает ТАСС.
Уточняется, что, согласно экспертизе, обнаруженное вещество — метилэфедрона.
По данным ведомства задержание прошло на Цветном бульваре.
«Был задержан 36-летний житель столицы, журналист, у которого при личном досмотре было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом», — сказали в полиции.
Ранее сам Голунов сказал, что ему подбросили два незнакомых ему пакета с неизвестным веществом.