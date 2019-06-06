Трое туристов погибли на тропическом острове при загадочных обстоятельствах

Трое туристов из Соединенных Штатов погибли при странных обстоятельствах в Доминиканской Республике. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, первой погибла 41-летняя психотерапевт из Пенсильвании Миранда Шауп-Вернер, которая выпила напиток из мини-бара в гостинице и позже потеряла сознание.

Спустя пять дней в соседнем отеле мертвыми обнаружили еще двух американских туристов — Эдварда Натаниэля Холмса и Синтию Дэй.

Согласно заявлению доминиканских властей, вскрытие показало, что смерть во всех трех случаях наступила от дыхательной недостаточности и отека легких, который вызвал избыток жидкости.

На настоящий момент власти республики продолжают расследование, чтобы выяснить точные обстоятельства загадочных смертей.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах таинственным образом погибли 20 тысяч морских птиц.