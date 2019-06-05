Подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка полицейских уволили

Полицейских, подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего ребенка в Киевской области, уволили со службы, сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало заявил, что это самое жесткое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать до завершения досудебного расследования.

Ранее бабушка 5-летнего ребенка, убитого пьяными полицейскими под Киевом, попросила помощи в расследовании дела у экстрасенсов.

31 мая 5-летний мальчик, гулявший в компании друзей, получил огнестрельное ранение головы. По предварительной информации, выстрел произвели полицейские, которые рядом тренировались стрелять.