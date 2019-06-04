Названы расценки на «студентов-стукачей» при сдаче ЕГЭ

В соцсетях сообщают о студентах педагогических вузов, которые во время ЕГЭ под видом школьников сдавали списывающих организаторам, сообщает BFM.ru.

Директор образовательного центра по подготовке к ЕГЭ Александр Скаковский сообщил в своем фейсбуке, что первокурсникам педагогических вузов якобы платят за участие в слежке по 35 тысяч рублей, если сходить на пять экзаменов.

По его словам, школьники, которые 31 мая сдавали ЕГЭ по истории, рассказывали о появлении на экзамене таких «волонтеров». Под видом ровесников, они выявляли списывающих и рассказывали о них организаторам ЕГЭ, позже работы этих ребят были аннулированы.