Организатора протестов в Екатеринбурге оштрафовали

Ленинский районный суд оштрафовал лидера движения «Парки и скверы» Анну Балтину на 20 тысяч рублей за организацию протестов в Екатеринбурге против строительства храма на месте сквера, сообщает РИА «Новости».

В суде уточнили, что девушка обвинялась по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

В середине мая в Екатеринбурге прошел ряд акций против строительства храма на месте сквера у Свердловского театра драмы в центре города. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти создали рабочую группу по опросу о месте для строительства храма святой Екатерины, на данный момент жители Екатеринбурга направили более 11 тысяч предложений.