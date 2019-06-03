Зеленский вернул Кучму в контактную группу по Донбассу

Президент Украины Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-президент страны Леонид Кучма снова стал представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Также Зеленский сообщил, что 5 июня пройдет первая встреча трехсторонней группы во главе с Кучмой.

Кучма в октябре прошлого года завершил работу в качестве представителя Киева на переговорах по Донбассу в Минске.

Ранее стало известно имя пресс-секретаря Зеленского.