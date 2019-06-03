О последних минутах жизни убитого в драке спецназовца рассказала свидетельница

Женщина, на руках которой умер 24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин, рассказала о последних минутах жизни погибшего, сообщает телеграм-канал Mash.

По ее словам, молодой человек бежал и упал спиной к ним с супругом.

«Мы с супругом подбежали, пытались оказать первую помощь. Но, к сожалению, это было уже невозможно», — рассказала она.

Ранее в СК сообщили, что погибший в драке в Подмосковье 24-летний мужчина был бывшим военнослужащим, ветераном боевых действий.