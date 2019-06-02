Медведчук отреагировал на уничтожение памятника Жукову в Харькове
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что уничтожение памятника маршалу СССР Георгию Жукову в Харькове говорит о безнаказанности представителей националистических организаций и партий в стране. Об этом он написал в твиттере.
По мнению Медведчука, уничтожение бюста Жукова было направлено против общей для украинцев и россиян истории, а также против «памяти Великой Победы».
Медведчук отметил, что как при президентстве бывшего главы Украины Петра Порошенко националистов не наказывали, так и в настоящее время они остаются без наказания за свои деяния.
«Интересы жителей Юго-Востока приносятся властью в жертву террору и вандализму националистов», — подчеркнул Медведчук.
Ранее сообщалось, что харьковские националисты снесли бюст маршала Жукова.