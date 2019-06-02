Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая попала в центр скандала после того, как у нее отняли приемных детей, равссказала о новой жизни в Испании. Она дала интервью каналу «Настоящее время» на Youtube.

Савиновских рассказала о трансгендерности и стала называть себя Фрэнсис. В Испании она живет с родными детьми на дотацию государства и ждет статуса беженца. Также она рассказала, что после обследования в Испании имеет право продолжить операции по смене пола бесплатно по страховке.

Она уточнила, что ее муж остался в Екатеринбурге.

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди. В России на судах и в СМИ она уверяла, что сделала операцию из-за болей в спине, а не из-за смены пола.

Также она подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на действия российских властей и уехала в Испанию.