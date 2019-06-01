Арестован украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Центральный окружной суд арестовал капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае, сообщает местное издание Bors Online.

Капитаном оказался 64-летний гражданин из Одессы, его имя Юрий, фамилия не сообщается.

Также сообщается, что капитан судна Viking Sygin может быть освобожден под залог в 15 млн форинтов (более 45 тыс. евро).

30 мая прогулочное туристическое судно затонуло в Дунае после столкновения с катером. На борту находилось 35 человек: 33 туриста и два члена экипажа.

В настоящий момент известно о семи погибших. Пропавшими без вести числятся 19 человек.