В Беларуси водитель на Zeekr устроил дрифт по элитной пшенице

В Беларуси водитель Zeekr дрифтил на поле с элитной пшеницей
В Беларуси мужчина на Zeekr устроил дрифт на поле с элитной пшеницей. Об этом сообщает белорусский автомобильный сайт ABW.by.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили видео с заездом в одном из интернет-чатов. Нарушителем оказался 42-летний житель Бреста, занимающийся продажей автомобилей. Чтобы прорекламировать новую модель, он обратился к блогерам, которые помогли со съемками и разместили ролик. Ущерб сельхозпредприятию был оценен в 1400 рублей.

Мужчина пояснил, что из-за снега не понял, что заехал именно на засеянное поле, и признал свою вину. По данным УВД, его действиям будет дана правовая оценка.

До этого в Одессе мужчина смог уехать на автомобиле, получившем в результате прилета значительные повреждения. На кадрах видно, что водитель подошел к автомобилю с полностью уничтоженной передней частью, молча завел двигатель и, не сказав ни слова, уехал, сопровождаемый удивленными возгласами очевидцев.

Ранее в Москве перекрыли МКАД.
 
