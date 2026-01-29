Размер шрифта
«Я клянусь!»: организаторы отравили Джигана в Турции, но он спасся бананом

Рэпер Джиган заявил, что его отравили организаторы перед концертом в Турции
Организаторы концерта Джигана в Тель-Авиве вступили в сговор против него, едва не сорвав выступление. Об этом рэпер сообщил в шоу «Джиганина», опубликованного на VK Видео.

«Меня отравили один раз! Суть в том, что у меня должно было быть два концерта: один в пятницу, а другой в четверг. Организаторы одной площадки плохо договорились с другими по логистике [и прочему]. И те, у кого я выступал первыми, продали больше билетов, чем вторые. Какая‑то такая суета. Те хотели поднасрать другим — и отравили меня. Чтобы я на первом выступил плохо, а на втором лучше», — заявил Джиган.

Когда музыканту стало плохо, то организаторы якобы вызвали ему скорую помощь, но она не приехала. И тогда рэперу пришлось добираться до больницы самостоятельно. Прием, вспомнил рэпер, вела врач-терапевт, которой на тот момент было около 70 лет. Ему навсегда запомнился совет женщины.

«Я сажусь в кабинете врача‑терапевта, лет 70, и говорю: «Все, давайте уколы. Мне плохо!», а она мне: «Сынок, полбанана и рис». Я клянусь! Отпустило все — даже температуру 40», — поделился артист.

Ранее стало известно, что Харламов со скандалом покинул студию из‑за ссоры с Дороховым.
 
