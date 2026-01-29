На Урале подожгли два центра помощи участникам СВО

В Нижнем Тагиле на улице Вогульской подожгли два центра помощи участникам СВО

В Нижнем Тагиле произошел поджог двух центров, предназначенных для сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

По данным издания, преступница разбила окна волонтерского штаба «Искра жизни» и залила внутрь легковоспламеняющуюся жидкость, что привело к пожару. Практически одновременно загорелся и второй пункт помощи «Время действовать». Злоумышленница была задержана неподалеку от места происшествия.

Представители 9 ПСО МЧС Нижнего Тагила подтвердили, что причиной обоих пожаров стал поджог. Сообщение о первом возгорании на Вогульской, 55, поступило в 21:27. Огонь охватил 20 квадратных метров площади волонтерского центра. Для ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и шесть спасателей.

На Вогульской 39 пламя повредило подоконник и находящееся внутри имущество. В тушении принимали участие три единицы техники и девять сотрудников дежурных караулов. Первый пожар был потушен в 22:00, второй – в 22:45.

Основатель волонтерского штаба Андрей Банников сообщил о существенном ущербе, нанесенном в результате пожара. По его словам, значительная часть посылок, подготовленных для отправки участникам СВО, была уничтожена или повреждена, что ставит под вопрос запланированную отправку гуманитарной помощи в ближайшее время.

