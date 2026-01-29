Размер шрифта
Суд изъял миллиардное имущество экс-инспектора аппарата полпреда президента РФ

Имущество экс-инспектора аппарата полпреда президента в ЮФО передали в доход РФ
Александр Полегенько/РИА Новости

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции об изъятии и передаче государству имущества бывшего федерального инспектора аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Андрея Коровайко и подконтрольных ему лиц. Об этом в Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Речь идет о конфискации имущества, приобретенного в нарушение запретов и ограничений, установленных законом «О противодействии коррупции».

«В доход государства изъято 372 объекта недвижимости <...> общей рыночной стоимостью более 28 млрд рублей», — говорится в заявлении.

По данным пресс-службы, конфискация затронула земельные участки сельскохозяйственного назначения, коммерческие и жилые помещения и здания. Все эти объекты находятся на территории Ростовской области, Алтайского и Краснодарского краев.

В публикации подчеркивается, что решение суда вступило в законную силу.

Андрей Коровайко является основателем концерна «Покровский», зарегистрированного в Ростовской области в 2004 году. Холдинг объединял 35 компаний, работающих на юге страны.

В 2024 году активы ООО «ТД Концерн Покровский», принадлежавшие Коровайко и аффилированным с ним лицам, были обращены в доход государства. Как считает прокуратура, бизнес был основан на средства, которые Коровайко незаконно получил во время работы в аппарате полномочного представителя президента в ЮФО.

Ранее суд изъял имущество семьи экс-замглавы Росавтодора на 220 млн рублей.
 
