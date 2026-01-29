В России могут ввести лимиты на вывоз золотых слитков

Минфин России внес в правительство предложение об ограничении вывоза физлицами золота за рубеж в слитках от 100 грамм. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что проект указа уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами.

«Ожидаю, что он будет оперативно рассмотрен правительством и направлен на рассмотрение в администрацию президента», – сказал замминистра.

Ночью 29 января цена золота обновила исторический максимум. Цена на этот драгоценный металл на бирже Comex достигла рекордных $5521,8 за унцию.

На этом фоне эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев отметил, что стоимость золота в $10 тыс. не выглядит фантастичной на горизонте трех-четырех лет. По его мнению, такой стоимости драгметалл может достичь при сохранении напряженности в мире, увеличении числа очагов нестабильности, санкционных противостояний и усилении торговой деглобализации. В то же время периоды снижения глобальных рисков могут сопровождаться оттоком спекулятивных инвесторов, в результате чего цены опустятся до $3,5-4 тыс. за унцию.

