Переговоры президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном продолжились в формате официального завтрака. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Российско-эмиратские переговоры продолжились в формате официального завтрака», — отмечается в сообщении.

В ходе переговоров Путин предложил шейху сначала дать возможность делегациям России и ОАЭ высказаться по наиболее чувствительным и важным вопросам, а затем перейти к рабочему обеду с обсуждением проблем в формате «с глазу на глаз».

29 января шейх, который принял неделю назад в Абу-Даби переговорщиков из России, Украины и США, прибыл в Москву с официальным визитом. Перед началом переговоров с Путиным в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошла торжественная церемония представления членов российской и эмиратской делегаций.

Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты РФ и ОАЭ намерены обсудить ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальную ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня.

Ранее Путин выразил признательность ОАЭ за обеспечение проведения переговоров по Украине.