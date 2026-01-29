Соболенко выругалась после выхода в финал Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сдержала эмоций, выругавшись после победы над украинкой Элиной Свитолиной в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

По окончании матча спортсменки разошлись, не пожав друг другу руки. При этом Соболенко вполголоса произнесла в воздух популярное англоязычное ругательство. На видеозаписи момента слова не были отчетливо слышны, однако пользователи, изучившие артикуляцию Соболенко, не усомнились в их содержании.

Соболенко одержала победу со счетом 6:2, 6:3. В решающем матче представительница Белоруссии сыграет с победительницей пары Елена Рыбакина — Джессика Пегула.

Соболенко сыграет в четвертом финале Australian Open подряд.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах , Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), теперь победительница 28 турниров WTA (из них 22 в одиночном разряде). Белорусская теннисистка дважды добиралась до финала Итогового чемпионата — в 2022 и 2025 году, но оба раза проиграла.

Ранее уроженка Москвы вышла в финал Australian Open.