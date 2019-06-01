Увеличилось число пострадавших при взрыве в Дзержинске

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Министерство здравоохранения Нижегородской области сообщило, что число пострадавших в результате взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 42 человек, передает РИА «Новости».

Отмечается, что из 42 пострадавших 14 госпитализированы.

По информации регионального Минздрава, пострадавшие получили ранения легкой и средней степени тяжести, раненых в тяжелом состоянии нет.

Ранее Минздрав России сообщал о 39 пострадавших, из которых госпитализированы были десять человек.

1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила. В городе после взрывов на заводе ввели режим ЧС.