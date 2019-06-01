Украинцы хотят прекращения русофобии, выяснил опрос

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Научный сотрудник института социологии Национальной Академии наук Украины Виталина Буткалюк заявила, что украинцы хотят прекращения антироссийской пропаганды и возобновления мира. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, на настоящий момент жители Украины возлагают большие надежды на главу государства Владимира Зеленского.

При этом она отметила, что Зеленский в течение ближайших трех-шести месяцев должен начать решать «самые болезненные проблемы украинского общества».

«Большинство жителей хочет налаживания дружественных отношений со своим самым близким соседом», — отметила Буткалюк.

Также она выразила сомнения, что новому украинскому лидеру и его штабу удастся оправдать ожидания населения. Она объяснила свои опасения тем, что страна находится в зависимости от МВФ, который диктует внутреннюю политику государства.

«И вероятность того, что президент Зеленский будет проводить какую-то самостоятельную политику, небольшая», — подчеркнула Буткалюк.

Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал сохранить санкции против России до «возвращения Крыма».