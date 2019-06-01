Украинцы хотят прекращения русофобии, выяснил опрос
Научный сотрудник института социологии Национальной Академии наук Украины Виталина Буткалюк заявила, что украинцы хотят прекращения антироссийской пропаганды и возобновления мира. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, на настоящий момент жители Украины возлагают большие надежды на главу государства Владимира Зеленского.
При этом она отметила, что Зеленский в течение ближайших трех-шести месяцев должен начать решать «самые болезненные проблемы украинского общества».
«Большинство жителей хочет налаживания дружественных отношений со своим самым близким соседом», — отметила Буткалюк.
Также она выразила сомнения, что новому украинскому лидеру и его штабу удастся оправдать ожидания населения. Она объяснила свои опасения тем, что страна находится в зависимости от МВФ, который диктует внутреннюю политику государства.
«И вероятность того, что президент Зеленский будет проводить какую-то самостоятельную политику, небольшая», — подчеркнула Буткалюк.
Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал сохранить санкции против России до «возвращения Крыма».