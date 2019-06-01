В американской Вирджинии произошла стрельба, есть пострадавшие

В американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек. Об этом сообщается в твиттере местной полиции.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в городском центре, у здания №2. В результате произошедшего люди получили многочисленные ранения. Предполагается, что стрельбу устроил один человек. В настоящее время он задержан.

Ранее сообщалось, что в США на юго-востоке Вашингтона неизвестный открыл стрельбу.