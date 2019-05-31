Фото задушенной любовницы главы Раменского района появилось в Сети

В Сети появилось фото задушенной любовницы главы Раменского района. Об этом сообщает РЕН ТВ.

До этого стало известно, что глава Раменского района Андрей Кулаков был задержан по подозрению в убийстве любовницы.

Женщина была обнаружена в своем автомобиле задушенной. В автомобиле же обнаружили следы ДНК Кулакова, что и стало причиной его вызова на допрос.

В ходе допроса, как отмечается, его проверили на полиграфе. Итоги проверки доказали причастность Кулакова к убийству женщины.