Среда станет самым жарким днем весны в Москве

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В центре погоды «Фобос» заявили, что среда, 29 мая, в Москве станет самым жарким днем с начала весны. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным агентства, в течении дня москвичей ожидает преимущественно солнечная и сухая погода.

Как отмечается, температура воздуха в столице поднимется до +31°С.

При этом температурный фон будет на 8-9°С выше положенного по климатической норме.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали самый теплый день с начала года.