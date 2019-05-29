Среда станет самым жарким днем весны в Москве
В центре погоды «Фобос» заявили, что среда, 29 мая, в Москве станет самым жарким днем с начала весны. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
По данным агентства, в течении дня москвичей ожидает преимущественно солнечная и сухая погода.
Как отмечается, температура воздуха в столице поднимется до +31°С.
При этом температурный фон будет на 8-9°С выше положенного по климатической норме.
Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали самый теплый день с начала года.