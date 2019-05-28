40 заключенных нашли задушенными в камерах

В четырех бразильских тюрьмах найдены 40 задушенных заключенных, об этом сообщает Sky News.

Тела обнаружили работники исправительных учреждений во время планового обхода территории. Обстоятельства таинственных смертей выясняются следствием. По данным властей, у всех были найдены признаки асфиксии.

Тюремные столкновения довольно быстро распространились по всем тюрьмам Бразилии, где большинство территорий контролируется бандами наркоторговцев. Последний инцидент с удушьем произошел в городе Манаус, куда правительством уже направлены боевые отряды для подавления восстаний.

В январе 2017 года почти 150 осужденных погибли от рук своих сокамерников в течение нескольких недель боев между преступными группировками. У жертв были отрублены головы и вырваны внутренние органы.

Ранее сообщалось, что экс-президент Бразилии приговорен к 13 годам тюрьмы.