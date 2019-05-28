Возможен ли торнадо в Москве, пояснили в Гидрометцентре

Глава Гидрометцентра Дмитрий Киктев пояснил, правда ли на Москву надвигается смерч, передает ТАСС.

По его словам, спрогнозировать шквалы и смерчи можно только ближе к их возникновению.

«Говорить сейчас, что начнутся смерчи через неделю или десять дней, наверно, рановато», — сказал Киктев.

Он отметил, что в России такие погодные явление возникают редко.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что аномальная жара в Москве может спровоцировать торнадо или смерчи.