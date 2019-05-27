Директор школы призвала закрыть тему БДСМ-вечеринки выпускников
Директор школы во Владивостоке, где выпускники появились в БДСМ-костюмах и одна девушка в форме полицейского, Галина Пугина призвала закрыть эту тему. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, выпускникам необходимо дать подготовиться к экзаменам.
Она также добавила, что пока не приняла окончательного решения о своем уходе с должности.
Пугина подчеркнула, что находится в «нервном состоянии» из-за инцидента с БДСМ-вечеринкой.
Ранее сообщалось, что участников БДСМ-вечеринки наказала полиция.