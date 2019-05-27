Директор школы призвала закрыть тему БДСМ-вечеринки выпускников

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Директор школы во Владивостоке, где выпускники появились в БДСМ-костюмах и одна девушка в форме полицейского, Галина Пугина призвала закрыть эту тему. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, выпускникам необходимо дать подготовиться к экзаменам.

Она также добавила, что пока не приняла окончательного решения о своем уходе с должности.

Пугина подчеркнула, что находится в «нервном состоянии» из-за инцидента с БДСМ-вечеринкой.

Ранее сообщалось, что участников БДСМ-вечеринки наказала полиция.