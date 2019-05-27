В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, инцидент произошел в кабинете Зайцева и попал на видео.

Как отмечается, заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко от лица партии извинился за действия Зайцева.

При этом Ревенко назвал инцидент «безобразной сценой» и подчеркнул, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в отношении Зайцева.