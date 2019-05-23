Патриарх Кирилл наказал напавшего с ножом на монаха священника

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, который совершил нападение на монаха в Троице-Сергиевой лавре, сообщает ТАСС.

Как отмечается, игумен Севастиан, находясь в алкогольном опьянении, напал с ножом на монаха.

«Игумен… будучи вне себя напал с ножом на иеродиакона Поликарпа, нанеся ему ножом несколько ранений», — пояснили в пресс-службе лавры.

После нападения монаха госпитализировали. Как выяснилось, в настоящее время жизни потерпевшего ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что пьяный священник устроил поножовщину в Троице-Сергиевой лавре.