Невыполнение поручений Путина по «китовой тюрьме» констатировали в Кремле

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что по крайней мере частично поручения Владимира Путина по поводу «китовой тюрьмы» в Приморье не выполняются, передает РИА «Новости».

По словам чиновника, заявление главы компании-отловщика «Афалина» Алексея Решетова в Кремле восприняли с удивлением.

«Мы имеем в виду сейчас, скажем так, освежить в памяти тот перечень поручений, который давался президентом», — сказал Песков.

Он добавил, что необходимости в дополнительных распоряжениях нет, так как по этому поводу были даны четкие указания.

Ранее Решетов заявил, что пойманные его компанией косатки и белухи не будут отпущены на волю, так как являются «его собственностью».