Невыполнение поручений Путина по «китовой тюрьме» констатировали в Кремле
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что по крайней мере частично поручения Владимира Путина по поводу «китовой тюрьмы» в Приморье не выполняются, передает РИА «Новости».
По словам чиновника, заявление главы компании-отловщика «Афалина» Алексея Решетова в Кремле восприняли с удивлением.
«Мы имеем в виду сейчас, скажем так, освежить в памяти тот перечень поручений, который давался президентом», — сказал Песков.
Он добавил, что необходимости в дополнительных распоряжениях нет, так как по этому поводу были даны четкие указания.
Ранее Решетов заявил, что пойманные его компанией косатки и белухи не будут отпущены на волю, так как являются «его собственностью».