Среда стала самым теплым днем с начала года

В центре погоды «Фобос» проинформировали о том, что среда, 22 мая, стала самым теплым днем с начала этого года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам источника, в указанный день температура поднялась до +26,4°С.

«…это максимальный показатель этой весны», — заявил источник.

Уточняется, что в четверг, 23 мая, ожидается температура +23-25°С и ливни.

Ранее сообщалось, что после жаркой погоды в четверг, 23 мая, столичный регион ждет резкое похолодание, почти на десять градусов в сравнении со средой, 22 мая.