Москвичам пообещали резкое похолодание

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил «Российской газете», что после жаркой погоды в четверг, 23 мая, столичный регион ждет резкое похолодание, почти на десять градусов в сравнении со средой, 22 мая.

По его словам, в пятницу, 24 мая, ночная температура может опуститься до 8°С, а дневная будет колебаться в диапазоне 19-21°С. Вильфанд добавил, что по области столбики термометров могут опуститься до 16°С. Синоптик отметил, что дождей на выходных не ожидается.

Ранее сообщалось, что в четверг в Москве в четверг ожидается до 23°С. Также синоптики предупреждали о возможности гроз.