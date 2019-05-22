Ребенок инсценировал свое похищение ради внимания родителей

В Китае 13-летний мальчик из провинции Сычуань инсценировал свое похищение, так как родители уделяли ему мало внимания, сообщает AsiaOne.

По данным издания, сотрудники полиции случайно обнаружили связанного мальчика в заброшенном грузовике.

Ребенок заявил, что некий мужчина распылил ему в лицо странный газ, после чего он потерял сознание и очнулся в грузовике.

Сотрудники полиции провели тщательное расследование, но не обнаружили ни малейших признаков преступления. Тогда они начали допрашивать ребенка о ситуации в семье, и он признался, что «похитил себя сам».

Мальчик пожаловался, что его родители работают в другой провинции и приезжают только на новый год, в то время как мальчик живет с бабушкой и дедушкой и сильно скучает по родителям.

Как отреагировали на такую новость родители — не сообщается.