Кадыров захотел наградить чеченцев, вытащивших девочку из люка в Москве

Уроженцы Чечни спасли девочку, которая провалилась в канализационный коллектор в парке 850-летия Москвы, их предлагает наградить глава региона Рамзан Кадыров. Об этом сообщает РИА «Новости».

В агентстве напомнили, что видео со спасением девочки появилось в соцсетях в пятницу, 17 мая. Позднее выяснилось, что девочку спасли уроженцы Чечни Тимур Салимов и Бувайсар Айзулаев.

Кадыров написал в своем телеграме, что он поручил чеченским властям внести предложение об их поощрении.

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка упала в колодец в Москве.