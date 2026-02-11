«Вы обалдели?»: в Госдуме удивились тарифам за коммуналку

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в России необходимо провести полный анализ и навести порядок. В том числе объекты следует передать в госсобственность, так как текущий рост тарифов не соответствует прогнозам, заявил председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Сегодня утром получил письмо от пенсионерки, у нее пенсия 22 тысячи рублей, а платежка пришла от коммунальщиков на 12 тысяч за двушку. Сейчас она заплатит по квитанции, и останется 10 тысяч на все про все», — цитирует депутата 360.ru.

Миронов рассказал, что получает жалобы от россиян со всех регионов страны. Он напомнил, что с этого года тарифы за ЖКУ должны были вырасти на 1,7% из-за ставки НДС, однако, как показала практика, платежки подскочили в два-три раза.

«Господа, вы что, обалдели? Вы зачем загоняете людей в угол?» — возмутился депутат, добавив, что продолжение такой тактики приведет к волнениям и протестам жителей.

Парламентарий призвал провести аудит сферы ЖКХ, подчеркнув, что отрасль следует полностью передать в госсобственность.

До этого Telegram-канал Baza писал, что россияне возмутились росту цен на ЖКУ, так как в некоторых регионах стоимость подскочила вдвое. Жалобы на сильно растущие тарифы исходят из Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга, Ростовской области — жители говорят о двойных тарифах за отопление и перерасчетах за декабрь по новым ставкам. По данным канала, в одном из жилых комплексов в Одинцово Московской области счет составил 19 тысяч рублей за двухкомнатную квартиру, раньше жильцы платили 11 тысяч рублей.

Ранее россиянам объяснили, как добиться перерасчета коммуналки.