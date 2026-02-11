Размер шрифта
Орбан заявил об «открытом объявлении войны» Венгрии

Орбан: план ЕС частично принять Украину является объявлением войны Венгрии
Bernadett Szabo/Reuters

План Евросоюза о частичном принятии Украины в 2027 году в обход вето Венгрии является объявлением войны Будапешту. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.

«Этот новый план является открытым объявлением войны Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа и полны решимости свергнуть венгерское правительство любыми необходимыми средствами», — написал премьер.

По его словам, в Брюсселе хотят, чтобы к власти в Венгрии пришла партия «Тиса», чтобы снять вето по этому вопросу.

До этого Politico сообщило, что европейские страны разработали пять шагов по предоставлению Украине частичного членства в Евросоюзе уже в 2027 году.

По данным издания, в рамках этого плана Украина сможет участвовать в переговорах ЕС до осуществления страной реформ, требуемых для полного членства в блоке. Инициатива предполагает, что Киев частично присоединится к блоку и ему будут постепенно предоставлять права и обязанности.

Ранее сообщалось, что ЕС может обойти вето Орбана по Украине несколькими способами.
 
