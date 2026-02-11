На Сабурова подали заявление в Генпрокуратуру Казахстана

В Генпрокуратуру Казахстана подали заявление с требованием дать правовую оценку информации, связанной с комиком Нурланом Сабуровым. Об этом сообщает Finratings.kz.

Как уточняется, активист Марат Турымбетов обратился ведомство с просьбой проверить распространяемые в сети видеоматериалы, на которых комик якобы передал бойцам ВС РФ в зону СВО 10 мотоциклов. По его словам, речь идет о возможных фактах спонсирования военных действий на Украине, за которое гражданам Казахстана грозит до 12 лет.

Заявитель отметил, что осознает ответственность за возможный ложный донос и готов нести ее в случае, если сведения не подтвердятся.

Официальных комментариев от Генпрокуратуры или от представителей Нурлан Сабуров не поступало. Обращение находится на стадии рассмотрения.

30 января Сабурову запретили въезжать на территорию России в течение 50 лет. Сам комик узнал об этом 6 февраля, когда прилетел в Москву из Дубая и его не выпустили из аэропорта Внуково. Решение объяснили интересами национальной безопасности, соблюдением законодательства и защитой традиционных духовно-нравственных ценностей. В результате он отправился в Алма-Ату.

Комментируя ситуацию, артист поблагодарил Россию за возможности для творческого развития. Также он заявил, что в данный момент его юристы решают с компетентными органами вопрос с запретом на въезд в страну.

Ранее Сабуров после депортации из РФ решил провести концерты в двух азиатских странах.