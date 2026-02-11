Размер шрифта
В Германии заявили о возможной «случайной» эскалации на Балтийском море

ВМС Германии опасаются «случайной» эскалации со стороны РФ в Балтийском море
Александр Гальперин/РИА Новости

В Германии заявили, что в акватории Балтийского моря якобы растет уровень угрозы со стороны России, что может привести к «случайной эскалации». Об этом в интервью Süddeutsche Zeitung заявил инспектор военно-морских сил Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

По его словам, ВМС Германии внимательно следят за действиями российского ВМФ на Балтике, в Северном море, Арктике и Северной Атлантике и заявляют о наращивании сил России.

«Угроза реальна и далеко не статична. Российские вооруженные силы растут как в численности, так и в возможностях, которые ежедневно испытывают в войне на Украине», — сказал он.

До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в регионе Балтийского моря существует большая вероятность возникновения конфликта из-за растущей демонизации России.

Он отметил, что это пример того, как «агрессивная политика превращает наиболее спокойный регион мира искусственно в арену военного противостояния».

До этого временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов заявлял, что НАТО превращает Балтийское море в зону конфронтации. Альянс пытается навязать свое видение безопасности на Балтике.

Ранее Британия заявила о росте угроз со стороны России в Арктике и увеличила там военное присутствие.
 
