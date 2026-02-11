Размер шрифта
Российские врачи признались в приписках не оказанных пациентам услуг

Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Врачебные приписки — намеренное внесение фиктивных данных об оказанных услугах — остаются распространенной практикой в российских медучреждениях, несмотря на цифровизацию. Об этом пишет Forbes со ссылкой на опрос портала «Врачи РФ».

Большинство респондентов (почти 78%) подтвердили, что сталкиваются с поручением начальства приписывать неоказанные услуги в своем медучреждении, у 56,7% это случается регулярно, у каждого пятого (21,2%) — иногда, у 22% — никогда.

Об отсутствии практики добавления приписок чаще сообщали врачи Москвы и Подмосковья. Forbes предположил, что это связано с более высоким уровнем цифровизации и зарплат, чем в других регионах.

По мнению главреда сайта «Врачи РФ» Анны Окуловой, врачебные приписки стали рутиной и обусловлены, в частности, невысокими зарплатами медиков и невыполнимыми требованиями — например, по диспансеризации населения.

Участники опроса пояснили, что делают приписки по указанию руководителей (главврача или замглавврача) ради выполнения плана по показателям, на основании которых клиники получают финансирование, а врачи — стимулирующие выплаты. Чаще всего приписываются неоказанные услуги по диспансеризации, неотложной медицинской помощи и наблюдению в условиях диспансера.

Жалобы россиян на приписывание не оказанных врачами медицинских услуг стали массово поступать в 2015 году, когда появилась возможность проверить эти данные в личном кабинете на сайте Фонда обязательного медстрахования (ФОМС).

Ранее российского врача судили за приписывание смертельных болезней пациентам.
 
