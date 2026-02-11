Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде

Австралийский сноубордист Кэм Болтон получил перелом шеи во время подготовки к Олимпийским играм в Италии. Об этом сообщает ESPN.

9 февраля во время тренировки перед соревнованиями по сноуборд-кроссу, которые должны пройти 12 февраля, спортсмен травмировался. На следующий день Болтон обратился за медицинской помощью из-за усиления болевых ощущений. Ему диагностировали два перелома. Для дальнейшего лечения спортсмена доставили вертолетом в одну из больниц Милана.

35-летний сноубордист является серебряным призером чемпионата мира 2025 года в смешанных командных соревнованиях. Текущие Игры должны были стать для него четвертыми в карьере: ранее он участвовал в Олимпиадах в Сочи (2014), Пхенчхане (2018) и Пекине (2022).

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия Олимпиады.

Ранее американская горнолыжница перенесла операцию после падения на Олимпиаде.