Вулкан на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту до 3,5 километра, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

В МЧС отметили, что шлейф от вулканического пепла распространился по воздуху в северо-восточном направлении на расстояние до шести км.

В российском городе Северо-Курильск, который находится недалеко от вулкана, запаха сероводорода нет.

Опасности для жителей города нет, уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что вулкан Попокатепетль проснулся в Мексике.